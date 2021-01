US-Finanzriese Citigroup verdient deutlich weniger - Aktie gibt nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Großbank Citigroup tut sich in der Corona-Krise weiter schwer und hat im vierten Quartal erhebliche Abstriche machen müssen. Der Nettogewinn sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte. Die gesamten Erträge gingen um zehn Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar zurück.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten zunächst negativ aufgenommen. Die Citi-Aktie verlor im vorbörslichen New Yorker Handel rund zwei Prozent an Wert.

Bankchef Michael Corbat verwies auf "massive wirtschaftliche Folgen durch Covid-19". Die schwächeren Zahlen seien zudem höheren Kosten und Steuern geschuldet. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr brach der Gewinn der Citigroup um 41 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar ein./hbr/DP/stw