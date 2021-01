US-Firmen erhöhen zum Jahresende unerwartet kräftig ihre Produktion

Washington (Reuters) - Trotz der verschärften Corona-Pandemie haben die US-Unternehmen ihre Produktion im Dezember überraschend stark hochgefahren.

Industrie, Bergbau und Versorger stellten zusammen 1,6 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent gerechnet, nach plus 0,5 Prozent im November. In der Industrie allein ging es 0,9 Prozent nach oben. Die Auslastung stieg hier im Dezember auf 73,4 von 72,7 Prozent im November.

"Der Industriesektor lässt bislang keine Schwächeanzeichen erkennen und so steigt die Produktion zum dritten Mal in Folge", sagte Ökonom Ulrich Wortberg von der Helaba. Die Geld- und Fiskalpolitik stützten, während die Verschärfung der Corona-Pandemie für Verunsicherung sorge und eine Belastung darstelle. "Insofern gibt es für die US-Notenbank derzeit keinen Grund, von ihrem expansiven Kurs abzurücken."