US-Geheimdienst - Iran und Russland mischen sich in US-Wahlen ein

Washington (Reuters) - Nach Angaben des US-Geheimdienstes greifen Russland und der Iran in die US-Wahlen ein.

"Wir können bestätigen, dass einige Informationen zur Wählerregistrierung vom Iran und separat von Russland eingeholt wurden", sagte John Ratcliffe, Direktor des Nationalen Geheimdienstes am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Der Iran habe gefälschte E-Mails verschickt, um Wähler einzuschüchtern, soziale Unruhen zu schüren und "Präsident Trump Schaden zuzufügen." Ratcliffe bezog sich dabei auf E-Mails, die am Mittwoch verschickt worden waren und laut Regierungsquellen so aussehen sollten, als stammten sie von der Pro-Trump-Gruppierung "Proud Boys".

Die US-Geheimdienste hatten zuvor bereits vor Falschinformationen und Datenmissbrauch durch den Iran sowie eine Beeinflussung der Abstimmung zum Vorteil Trumps durch Russland gewarnt.