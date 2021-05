US INDIZES - Futures auf Erholungskurs

Dow Jones Tendenz

Aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones startete gestern zunächst schwächer in den Handel und setzte an den viel beachteten EMA50 im Tageschart zurück. Ausgehend von diesem Unterstützungslevel konnte sich der Index im Handelsverlauf wieder kräftig erholen.

Dow Jones Ausblick

Der EMA50 war in den vergangenen Monaten mehrfach Ausgangspunkt für eine neue kaufwelle im Index, wie ein Blick auf den Tageschart unschwer belegt. So lange dieser gleitende Durchschnitt nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts gerichtet.

Dow Jones Widerstand34.020+34.500

Dow Jones Unterstuetzung

33.482+33.000

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Der Index startete gestern mit einer größeren Abwärtskurslücke im Bereich der psychologisch wichtigen 13.000er Marke in den Handel. Die runde Marke lockte Schnäppchenjäger an und so konnte der Index die gesamten Verluste aus der schwachen Eröffnung wieder egalisieren und sogar noch ein kleines Plus verbuchen am Ende des Tages.

Nasdaq Ausblick

Ein Blick auf den Tageschart des Hightech-Index zeigt einen nach wie vor intakten Abwärtstrend. Diese Abwärtstrendlinie korrespondiert aktuell mit dem EMA50 im Tageschart im Bereich 13.440/50 Punkte und stellt kurzfristig das entscheidende Widerstandslevel auf der Oberseite dar. Gelingt den Käufern ein Rebound über diese technische Hürde könnte man sich wieder mit einer größeren Kaufwelle Richtung 14.000 Punkte beschäftigen, bis dahin kann ein erneuter Abverkauf in den Bereich 12.500 bis 12.750 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Nasdaq Tendenz

Abwärts/Seitwärts

Nasdaq Widerstand

13.437+13.500+14.000

Nasdaq Unterstützung

13.000+12.750+12.500

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

S&P 500 RückblickDer Index startet gestern schwächer in den Handel, konnte sich allerdings zügig erholen und das Gros der Eröffnungsverluste wieder egalisieren. Ein Plus gelang den Käufern allerdings nicht mehr.

S&P 500 AusblickEbenso wie im Dow Jones Industrial Average fungiert im S&P500 der EMA50 im Tageschart bei aktuell 4.081 Punkten als entscheidende Unterstützungsmarke auf der Unterseite. Erst wenn dieser gleitende Durchschnitt nachhaltig unterboten wird, müsste mit einer größeren Abwärtskorrektur gerechnet werden. Bis dahin bleiben die Bullen vorerst (noch) im Vorteil.

S&P 500 TendenzSeitwärts/Aufwärts

S&P Widerstand4.119+4.130

S&P Unterstützung4.100+4.081

S&P500 Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)