US-Repräsentantenhaus will Trump-Verbündeten Bannon verklagen

Washington (Reuters) - Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag dafür gestimmt, den langjährigen Verbündeten von Ex-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, anzuklagen.

Bannon hatte sich geweigert, bei der Untersuchung des tödlichen Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar mitzuarbeiten. "Was für einen Präzedenzfall würde es für das Repräsentantenhaus schaffen, wenn wir einem Zeugen erlauben, uns einfach zu ignorieren, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten", sagte der Demokrat Bennie Thompson, Vorsitzender des Sonderausschusses, in der Debatte vor der Abstimmung. Die von den Demokraten geführte Kammer stimmte mit 229 zu 202 Stimmen für die Anklage gegen Bannon.

Steve Bannon war bis 2017 Trumps Chefstratege. Ihm wurde in Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Trump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben. Der Ex-Präsident entließ Bannon daraufhin, begnadigte ihn allerdings im Januar 2021 wenige Stunden vor seinem Ausscheiden aus dem Amt. Ein US-Gericht ließ eine Anklage gegen Steve Bannon mit Verweis auf die Begnadigung daraufhin fallen[L5N2ND0DO].