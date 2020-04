US-Seuchenexperte warnt vor zu früher Lockerung der Maßnahmen

Washington (Reuters) - Der Seuchenexperte der US-Regierung hat vor einer zu frühen Lockerung der Beschränkungen im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie gewarnt.

"Wir müssen unsere Anstrengungen erneut verdoppeln", sagte der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, am Donnerstag dem Sender CBS. Ziel sei es, die Zahl der nach den Expertenmodellen zu erwartenden Toten weiter zu senken. Fauci trat am Morgen bei mehreren Fernsehsendern auf. Jüngste Berechnungen hatten weniger tödliche Verläufe in den USA vorhergesagt als ursprünglich befürchtet.

Die Beschränkungen in den USA fügen der Wirtschaft schweren Schaden zu. Der Chef der US-Notebank Fed, Jerome Powell, sagte am Donnerstag, das Land bewegte sich in "alarmierendem Tempo" Richtung Massenarbeitslosigkeit. Einem hochrangigen Regierungsvertreter zufolge will das Präsidialamt bald die Bildung eines zweiten Krisenstabes zur Epidemie bekanntgeben, der sich mit einem Hochfahren der Wirtschaft nach der Krise befassen soll. Zu dieser Task Force dürfe auch Finanzminister Steven Mnuchin gehören, sagte der Insider. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, am liebsten würde er die US-Wirtschaft mit einem "großen Knall" freisetzen. Möglicherweise werde dies jedoch schrittweise geschehen müssen.