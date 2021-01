US-Verbraucherstimmung bessert sich zu Jahresbeginn

Washington/Berlin (Reuters) - Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt.

Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg im Januar auf 89,3 Zähler von 87,1 Punkten im Dezember, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Trotz des Anstiegs tendiert das Barometer noch immer weit unter dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Zum Vergleich: Im Februar 2020 notierte es bei 132,6 Punkten.

Die US-Wirtschaft kämpft laut der Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, mit Gegenwind: "Die konjunkturelle Erholung hat sich in den USA zuletzt deutlich verlangsamt." Steigende Corona-Infektionen und damit einhergehende Eindämmungsmaßnahmen belasteten den Arbeitsmarkt und die Haushalte. Die US-Notenbank Fed werde daher bei ihrem Zinsentscheid am Mittwoch an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten, bis sich die US-Konjunktur stabilisiere.