US-Verfassungsrichterin Barret schwört Unabhängigkeit von der Politik

Washington (Reuters) - Bei der Zeremonie zur Vereidigung der neuen Richterin am Obersten Gerichtshof, Amy Coney Barrett, verteidigt US-Präsident Donald Trump seine Wahl der konservativen Juristin als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Ruth Bader Ginsburg.

"Die Barrett-Familie hat Amerikas Herz erobert. Es ist sehr passend, dass Richterin Barrett den Platz einer wahren Pionierin für Frauen, Richterin Ruth Bader Ginsburg, füllt", sagte Trump mit einer lächelnden Barrett an seiner Seite auf dem Rasen des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit). Barrett erklärte in der Vereidigungszeremonie ihre Unabhängigkeit von Trump und der Politik, während der Präsident hinter ihr stand. "Der Eid, den ich heute Abend feierlich geleistet habe, bedeutet im Kern, dass ich die Arbeit ohne Angst oder Gunst erledigen werde und dies unabhängig von der Politik und meinen eigenen Vorlieben", sagte sie. Nach der Zeremonie winkten Trump und Barrett den Gästen vom Balkon des Weißen Hauses zu. Mit Barrett erhalten die Konservativen am Obersten Gerichtshof eine deutliche Mehrheit von sechs der neun Sitze[nL8N2HI04C].

Im Gegensatz zur Nominierungsveranstaltung im Rosengarten vergangenen Monat trugen mehr Teilnehmer Masken und der Abstand zwischen den Sitzplätze wurde vergrößert. Einige der republikanischen Senatoren, die für die Bestätigung von Barrett gestimmt hatten, waren anwesend, jedoch nicht der Mehrheitsführer Mitch McConnell, der seit August aufgrund von Covid-19-Bedenken nicht mehr das Weiße Haus betreten hatte. Die Zeremonie am 26. September hatte sich als "Superspreader Event" erwiesen, bei dem sich neben Trump und seiner Frau Melania auch weitere Regierungsmitarbeiter mit den Virus infizierten.