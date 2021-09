USA: Häuserpreise steigen immer stärker - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Häuserpreise in den USA steigen immer stärker. Im Juli legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,2 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Gegenüber dem Vormonat betrug der Zuwachs 1,4 Prozent.

Die Preise seien im Jahresvergleich erneut in Rekordtempo gestiegen, sagte Lynn Fisher, stellvertretende Direktorin bei FHFA. Im Monatsvergleich habe sich das Tempo aber etwas abgeschwächt. Getrieben werden die Häuserpreise vor allem durch die extrem lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die Nachfrage nach mehr Wohnraum in der Corona-Pandemie. Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jsl/bgf/he Foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com