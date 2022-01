USA: Michigan-Konsumklima sinkt auf den niedrigsten Stand seit gut 10 Jahren

MICHIGAN (dpa-AFX) - In den USA ist das Konsumklima im Januar auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren gefallen. Der von der Universität Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 67,2 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung waren noch 68,8 Punkte ermittelt worden. Noch niedriger lag der Indikator zuletzt im November 2011.

Die Beurteilung der aktuellen Lage und die künftigen Erwartungen der befragten Konsumente verschlechterten sich. Beide Werte wurden zudem im Vergleich zur ersten Schätzung nach unten revidiert. Die hohe Inflationsrate belastet die Stimmung der Verbraucher. Hinzu kommt die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus.

Die Verbraucher erwarten laut der Umfrage, dass die Inflation im nächsten Jahr um 4,9 Prozent steigen wird. Auf Sicht der nächsten fünf bis zehn Jahre erwarten sie eine Jahresrate von 3,1 Prozent. Beide Werte liegen etwas über ihrem Vormonatswert. Hier wurde jeweils die Erstschätzung bestätigt. Die US-Notenbank Fed strebt eine Rate von 2 Prozent an. Im Dezember war die Inflationsrate auf 7,0 Prozent gestiegen.

Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/la/he