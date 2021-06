USA ordern Biontech-Impfdosen für Spenden an ärmere Länder

Düsseldorf (Reuters) - Die USA haben 500 Millionen Corona-Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer geordert, um sie an ärmere Länder weiterzugeben.

200 Millionen Dosen würden ab August geliefert, die restlichen 300 Millionen in der ersten Hälfte des Jahres 2022, teilten die Konzerne am Donnerstag mit. Die US-Regierung werde die Vakzine weltweit über Covax ärmeren Ländern spenden. Reuters hatte am Mittwoch bereits von einem Insider von der Aktion erfahren. US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich im Laufe des Tages über die Pläne berichten.

Die EU hatte im Mai angekündigt, 100 Millionen Dosen in diesem Jahr anderen Ländern spenden zu wollen.