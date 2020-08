USA schicken drei Flugzeugladungen mit Hilfsgütern nach Beirut

TAMPA (dpa-AFX) - Nach der gewaltigen Explosion in Beirut haben die USA Hilfsgüter in die libanesische Hauptstadt geschickt. Das Zentralkommando des US-Militärs berichtete am Donnerstag von drei Flugzeugladungen mit Essen, Wasser und medizinischem Material. Genauere Angaben zu Menge und Produkten gab es zunächst nicht.

In Beirut hatte eine heftige Detonation am Dienstag große Teile des Hafens zerstört und ganze Straßen im Zentrum in Scherben und Trümmer gelegt - mehr als 130 Menschen starben und Tausende wurden verletzt. Spekuliert wird, dass große Mengen an Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurden, explodierten.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte bereits 20 Tonnen Hilfsgüter ins Land gebracht, um Hunderte Menschen mit Brand- und anderen Verletzungen zu versorgen. Die EU sagte Nothilfe in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro zu, um etwa medizinische Ausrüstung zu finanzieren. Aus der Türkei, Griechenland, Zypern und Katar traf ebenfalls Hilfe ein. Auch Israel, das mit dem Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, will bei der Versorgung von Opfern helfen./max/DP/fba