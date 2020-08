USA setzen Konfuzius-Institut mit offizieller Vertretung gleich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In einer weiteren Verschärfung des Konflikts mit China betrachten die USA das vor allem auf das Lernen der chinesischen Sprache fokussierte Konfuzius-Institut künftig als eine offizielle Vertretung Pekings. Das wird unter anderem zur Folge haben, dass die Einrichtungen des Instituts in den USA ähnlich wie Botschaften unter anderem Informationen über ihre Mitarbeiter vorlegen müssen.

US-Außenminister Mike Pompeo begründete den Schritt am Donnerstag damit, dass das Konfuzius-Institut Propaganda und Einfluss Pekings am amerikanischen Hochschulen und Schulen verbreite. Das Institut hat Vertretungen an diversen amerikanischen Hochschulen./so/DP/he