USU Software: Neuer Umsatzrekord

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz Corona-Pandemie den Umsatz um über 13 Prozent auf einen neuen Rekordwert von fast 78 Mio. Euro gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Neunmonatszeitraum den Umsatz auf 77,86 Mio. Euro (9M 2019: 68,71 Mio. Euro) gesteigert. Dies sei laut GBC unter anderem in der Kundenstruktur begründet, die insbesondere aus dem öffentlichen Sektor, der Versicherungs- und Pharmabranche oder dem Telekommunikationsbereich stamme. Analog zum Umsatzanstieg habe sich das EBIT auf 4,61 Mio. Euro (9M 2019: 1,85 Mio. Euro) und das um Akquisitionseffekte bereinigte EBIT auf 5,20 Mio. Euro (9M 2019: 2,88 Mio. Euro) verbessert. Die bereinigte EBIT-Marge sei auf 6,7 Prozent (9M 2019: 4,2 Prozent) gestiegen.

Nach Darstellung der Analysten erwarte das USU-Management für das laufende vierte Quartal 2020 eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorquartal und ein positives bereinigtes EBIT. Mittelfristig sei ein jährliches organisches Wachstum von 10 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge in einer Bandbreite von 13 bis 15 Prozent das Ziel. Auf dieser Prognose aufbauend rechne das Analystenteam für 2020 mit Umsätzen von 105,19 Mio. Euro (zuvor: 101,37 Mio. Euro) und mit einem bereinigten EBIT von 6,89 Mio. Euro (zuvor: 6,35 Mio. Euro). Auf Basis der erneuten Prognoseanpassung ermittelten die Analysten einen neuen fairen Wert je Aktie von 25,50 Euro (zuvor: 22,00 Euro) und bestätigen das Rating „Halten“.

USU Software AG - ISIN: DE000A0BVU28