USU Software: Starkes EBIT-Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 3,5 Prozent auf fast 54 Mio. Euro gesteigert und dabei von einer hohen Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.Nach Analystenaussage habe der Trend zu mehr Digitalisierung, getrieben von der Corona-Pandemie, zu vielen Neuaufträgen geführt. Aufgrund des weiterhin nur unterproportionalen Anstiegs der operativen Kosten sei ein dynamischer Anstieg des bereinigten EBIT um 24,6 Prozent auf 4,32 Mio. Euro (HJ 2020: 3,47 Mio. Euro) erreicht worden. Die vergleichsweise stabile Kostenbasis dürfe laut GBC vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen von geringeren Reisekosten oder niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb profitiert haben. Aber auch das höhere Umsatzniveau könne mit Skaleneffekten einhergegangen sein, wenngleich das margenstarke Lizenzgeschäft rückläufig gewesen sei.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 habe das USU-Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 sowie für die mittelfristigen Planungen bestätigt. Für 2021 werden weiterhin ein leichtes Umsatzwachstum sowie ein bereinigtes EBIT von 9 bis 10 Mio. Euro erwartet. Mittelfristig solle das Umsatzwachstum bei durchschnittlich 10 Prozent liegen und bis 2024 die bereinigte EBIT-Marge auf 13 bis 15 Prozent angehoben werden. Ausgehend von den bestätigten Unternehmensprognosen behalte das Analystenteam die Schätzungen für 2021 bis 2023 unverändert bei. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 35,30 Euro (zuvor: 33,65 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2021, 11:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.09.2021 um 08:25 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2021 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22864.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0BVU28