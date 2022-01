UVD Robots gehört jetzt zum Ecolab-Angebot für globale Infektionsprävention zur Bekämpfung von Krankenhausinfektionen

Mit zunehmender Ausbreitung neuer Coronavirusvarianten wird auch die Nachfrage nach Infektionspräventionslösungen mit UV-C-Licht voraussichtlich bis 2030 auf einen Marktwert von 18,94 Milliarden US-Dollar ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 59,7 Prozent für den Zeitraum von 2021 bis 2030 entsprechen würde. Ein weiterer Treibstoff für diese Nachfrage ist der Anstieg von Krankenhausinfektionen (HAI), die aufgrund der Antibiotikaresistenz weltweit stetig mehr Todesfälle durch selbst einfache Infektionen verursachen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220125005149/de/

Disinfecting hospitals with UV-C lights is not a new concept, however, existing solutions including UV ceiling lights, stationary cleaning robots, and air purifiers may not reach shadowed or remote areas as well as the mobile platform offered by the autonomous UVD Robots. (Photo: Business Wire)

Autonome UV-C-Desinfektionsroboter treten nun als ergänzende Lösung der routinemäßigen Reinigungs- und Desinfektionsmethoden auf den Plan, um Krankenhausinfektionen zu bekämpfen und die aufgrund der COVID-19-Pandemie intensivierten Hygieneanforderungen zu erfüllen. Der UVD Robot ist ein mobiler, vollständig autonomer Roboter, der Viren und Bakterien mithilfe von UV-C-Licht abtötet und damit eine zusätzliche Infektionskontroll- und -präventionslösung bereitstellt.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Infektionspräventionslösungen und -dienstleistungen ist Ecolab bestrebt, Gesundheitssystemen und Krankenhäusern bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse zu helfen und durch einen programmatischen Ansatz klinischen, betrieblichen und finanziellen Wert zu schaffen, um die Hygiene für das Personal und die Einrichtung sicherzustellen. Ecolab hat sein globales Portfolio an Infektionspräventionslösungen ausgeweitet und nun auch UVD Robots in sein Angebot für Kunden im Gesundheitswesen aufgenommen, zu denen Pflegeheime, Ambulatorien und Krankenhäuser, ambulante Operationsräume und Reha-Kliniken sowie sonstige Versorgungseinrichtungen gehören.

Per Juul Nielsen, CEO von UVD Robots, betrachtet die Zusammenarbeit mit Ecolab als hervorragende Bestätigung der Effizienz der autonomen Lösung von UVD Robots. „Wir sind begeistert, dass jetzt Gesundheitseinrichtungen auf globaler Ebene von dieser Zusammenarbeit profitieren“, sagte er und fügte hinzu, dass die UV-C-Desinfektionstechnologie von UVD Robots einen Operationssaal in rund acht bis fünfzehn Minuten desinfizieren könne.

„Der UVD Robot löst die Probleme der Repositionierung und minimiert die „Abschattung“, die bisher die umfassende Anwendung von UV-C-Desinfektion behindert haben. Gleichzeitig gibt er rund um die Uhr und in Echtzeit Zugang zu Berichterstattung über Einhaltung der Anforderungen und Wirksamkeit der Desinfektionsverfahren“, so Claus Risager, Chairman of the Board von UVD Robots und CEO bei Blue Ocean Robotics.

UVD Robots ist eine Tochtergesellschaft einer der weltweit führenden Gruppen im Bereich der Entwicklung von Service-Robotern für Fachleute, Blue Ocean Robotics. Ecolab ist der weltweit führende Anbieter von Wasser-, Hygiene- und Infektionspräventionslösungen und Dienstleistungen, die Menschen und unverzichtbare Ressourcen schützen.

Pressekit: Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220125005149/de/

Cornelia Hjortshøj, PR & Marketing Coordinator

Blue Ocean Robotics

+45 93 10 20 56

ch@blue-ocean-robotics.com