V.F. - S&P-500-Titel im freien Fall

V.F. ist eine US-Bekleindungsfirma und zugleich einer der größten Bekleidungskonzerne der Welt. Bekannt geworden ist das Unternehmen unter anderem durch Wäsche, Arbeitsbekleidung und Rucksäcke. Übernommen wurden über die Jahre bekannte Brands wie Lee und Wrangler (inzwischen beide verkauft), JanSport, Eastpak, The North Face oder auch Timberland.

Nach einem in der Nachbetrachtung wenig überraschend schwierigen (Corona-)Jahr 2020 sehen Analysten den Konzern inzwischen wieder auf einem guten Weg. 2021 dürfte der Umsatz 12 Mrd. USD erreichen, 2022 könnte die 13-Mrd-USD-Schwelle geknackt werden. Der Gewinn je Aktie soll 2021 deutlich auf 3,29 USD anziehen und sich 2022 auf 3,76 USD je Aktie weiter verbessern.

Das Chartbild des S&P-500-Titels sieht dagegen gruselig aus. Eine große Topformation wird mit den heutigen Verlusten aktiviert. Weitere Kursabgaben in den kommenden Wochen sollten nicht überrachen. Dabei dient ein Gap bei 71,64 USD als erste Anlaufstelle, darunter könnte die Aktie in Richtung des Tiefs bei 66,26 USD nachgeben.

Nur ein Anstieg über den Abwärtstrend seit Ende Juli und die Abrisskante um 76 USD würde das Chartbild wieder zurück auf neutral stellen. Insofern müssen sich die Bullen in den kommenden Tagen zeigen und ein sattes Wochenreversal aufs Parkett zaubern.

Fazit: Aus charttechnischer Sicht überwiegen bei der Aktie von V.F. die Risiken. Selbst mit Blick auf mögliche Reboundtrades sollte die Ausbildung einer Umkehrkerze abgewartet werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,24 12,03 13,12 Ergebnis je Aktie in USD 1,04 3,29 3,76 KGV 70 22 19 Dividende je Aktie in USD 1,94 1,98 2,04 Dividendenrendite 2,68 % 2,74 % 2,82 % *e = erwartet

V.F. Corp.-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)