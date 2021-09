VALNEVA - Heftiger Kurseinbruch nach Kündigung des Covid-Impfstoff-Liefervertrags

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN : FR0004056851 - Kurs: 13,300 € (L&S)

Aktien des Impfstoffforschers Valneva im frühen Handel deutlich unter Druck, -31,16 % auf €13,65. Großbritannien hat einen Großauftrag für den derzeit in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff des Unternehmens storniert.

Quelle: Guidants News

In einem ersten Statement heißt es, dass die britische Regierung dem Unternehmen vorwerfe, die Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verletzt zu haben, was Valneva jedoch zurückweist. Genauere Angaben gehen aus der Pressemeldung nicht hervor. Der Impfstofkandidat VLA2001 der Firma befindet sich aktuell in der wichtigen Zulassungsphase, deren Ergebnisse im vierten Quartal erwartet werden. Trotz dieses Rückschlags möchte Valneva an der Entwicklung festhalten.

Rückschlag für die Aktie

Der dynamische Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange wird mit dem heutigen Rutsch wieder negiert. Das kurzfristige Chartbild wechselt damit auf neutral. Am EMA200 stehen im frühen Handel die Käufer bereit und ziehen das Papier wieder nach oben, ausgehend von den Tagestiefs hat die Aktie wieder um 22 % zulegen können.

Nun kommt es darauf an, die alten Hochs bei 14,95 - 15,60 EUR wieder zu überwinden. Gelingt dies, könnte das heutige Gap mit einem Anstieg bis knapp 20 EUR geschlossen werden. Darüber hinaus könnte auch das Allzeithoch bei 25,20 EUR wieder erreicht werden.

Auf der anderen Seite würden weitere Verkäufe mit Kursen signifikant unter 10,65 EUR ein Erreichen des Preisbereichs um 8,60 - 9,00 EUR wahrscheinlicher machen.

Fazit: Die Verunsicherung ist nach der heutigen Meldung groß, weitere Details der genauen Hintergründe müssten abgewartet werden. Das Risiko ist bis auf Weiteres deutlich erhöht. Antizykliker schlagen heute nahe des EMA200 zu, für neue Kaufsignale müssten prozyklisch aber eine Rückkehr über die alten Hochs abgewartet werden. Wer weniger spekulativ veranlagt ist, hält sich bei dieser Aktie eher zurück.

Valneva SE

Auch interessant:

DELIVERY HERO - Comeback des Corona-Profiteurs

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)