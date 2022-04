VALNEVA - Lebenszeichen in der Aktie! Zulassung in Großbritannien!

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 16,685 € (L&S)

Um den Impfstoffhersteller Valneva war es zuletzt ruhig geworden. Anders als die Aktien der bekannten großen Player wie Biontech oder Moderna lief der Titel nach schwachem Start in das Jahr 2022 zuletzt aber zumindest seitwärts. Heute sendet der Biotech-Wert wieder Lebenszeichen aus. Eine Zulassung sorgt für Kaufinteresse.

So hat Valnevas Coronaimpfstoff die Zulassung in Großbritannien erhalten. Die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, kurz MHRA, gab grünes Licht für VLA2001. Es ist damit der sechste Impftstoff gegen das Coronavirus, der im UK zugelassen ist. Zugleich ist es der erste Totimpfstoff, der die Zulassung dort erhalten hat.

Wenngleich die Meldung auf den ersten Blick als Erfolg gewertet werden kann, muss sich der Impfstoff letztendlich aber auch verkaufen. Und gerade hier hatte sich die britische Regierung im vergangenen Jahr verhalten gezeigt und Lieferverträge erst einmal auf Eis gelegt. Ob sie reaktiviert werden, wird man sehen müssen. Aktuell hat die Nachfrage nach Impfstoffen in jedem Fall deutlich abgenommen. In Deutschland beispielsweise drohen Millionen an Impfdosen das Verfallsdatum zu überschreiten, die Lager sind voll.

Die nächsten Meilensteine für Valneva könnten eine Zulassung von VLA2001 in der EU sein. Am 5. Mai wird das Management zudem die Zahlen für das erste Quartal bekannt geben.

Endlich Gewinne im Jahr 2022?

Analysten erwarten in diesem Jahr einen Umsatzsprung auf rund 492 Mio. EUR und das Erreichen der Gewinnzone. 2023 wird ein weiterer deutlicher Gewinnsprung erwartet. Valneva ist im Übrigen nicht nur ein Corona-Play. Die Pipeline ist vielmehr aussichtsreich und könnte bald ein, zwei weitere Impfstoffprodukte hervorbringen. Näheres hatte ich im vergangenen Jahr in diesem Artikel erläutert.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 348,10 492,00 672,60 Ergebnis je Aktie in EUR -0,59 0,80 1,82 Gewinnwachstum - 127,50 % KGV - 21 9 KUV 5,1 3,6 2,6 PEG neg. 0,1 *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht ist der Korrekturtrend bei dem Biotech-Titel intakt. Als Widerstandszone fungieren 17,50 bis 18,00 EUR. Darüber wäre ein Anstieg in Richtung 22,44 EUR machbar. Der Kursbereich um 15,00 EUR dient dagegen als Unterstützung.

Fazit: Die Valneva-Aktie bleibt ein interessanter Impfstoff-Play, wenngleich das Unternehmen beim Thema Corona meiner Ansicht nach einfach "zu spät" dran ist. Kommen aber weitere Impfstoffe auf den Markt, könnte der Titel deutlich höhere Kurse sehen.

