VARTA - Der Absturz geht weiter

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 87,060 € (XETRA)

Neben den von meinem Kollegen Bastian Galuschka ausführlich behandelten fundamentalen Problemen und daraus resultierenden Abstufungen durch Analysten gibt es bei der Varta-Aktie seit Wochen charttechnische Gründe, die für den laufenden Einbruch und seine Fortsetzung sprachen und sprechen:

Varta Chartanalyse vom 17. März 2022

Denn mit dem Bruch der Unterstützungszone um 100,00 EUR hatte der Wert ein weitreichendes Verkaufssignal generiert und war im März sogar schon kurz unter 80,75 EUR eingebrochen. Die daraufhin dort begonnene Erholung führte wie erwartet zwar wieder an den Bereich um 100,00 EUR zurück. Mehr als ein Pullback gelang den Bullen bisher jedoch nicht und so brach der Wert auch wieder in Richtung des Jahrestiefs ein.

Diese geradlinige Verkaufswelle erreicht jetzt den Support bei 86,86 EUR. Darunter stünde die 80,75-EUR-Marke und das Tief bei 78,50 EUR zur Disposition. Unterhalb der 61,8 %-Projektion der großen Abwärtstrendphase von 165,90 bis 99,70 EUR bei 77,68 EUR wäre der Weg bis zur Unterstützung bei 70,25 EUR frei. An dieser Stelle könnte allerdings eine mehrtägige Erholung starten.

Sollte die Aktie den Support bei 86,86 EUR dagegen auch in den kommenden Stunden und Tagen verteidigen, käme es zu einer Erholung bis 91,50 und 93,22 EUR. Doch erst über der mittelfristigen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 97,00 EUR wäre eine größere, SKS-förmige Bodenbildung möglich (in orange skizziert).

VARTA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)