VARTA - Porsche wird vorerst nicht Partner, Aktie rutscht ab

Die Ankündigung von Porsche, zusammen mit Customcells ein Joint Venture namens Cellforce Group zu gründen und Hochleistungs-Batteriezellen zu produzieren lässt die Anleger von Varta enttäuscht zurück. Nachdem die Aktie am Freitag schon deutlich schwächer notierte startet die neue Handelswoche mit einem ordentlichen Minus, das sich mit einer Intradayerholung aktuell auf 3,5 % verkleinert. Mit Blick auf die vergangenen Wochen ist der Rücksetzer jedoch kein Beinbruch. Seit Mitte April konnte sich der Wert um fast 32 % verteuern, somit erscheint der laufende Rücksetzer als normale Korrektur im Aufwärtstrend.

Vielleicht sogar ein attraktiver Einstieg?

Der Pullback wird aktuell am EMA50 gekauft, womit im sehr bullischen Szenario sogar eine neue Rallybewegung starten könnte. Das große Gap zwischen 145,40 und 153,80 EUR wäre das erste Ziel. Darüber hinaus ist Platz bis 168,40 und 181,30 EUR.

Auf der Unterseite wäre ein Rückfall per Tagesschlusskurs unter 125,50 EUR kritisch zu werten. Dann wäre der Schwung der Bullen zunächst gebrochen, eine weitere Abwärtskorrektur bis 118,50 - 119,60 oder 112,40 EUR kommt dann ins Gespräch.

Fazit: Aus charttechnischer Sicht könnten sich mit dem laufenden Rücksetzer an den EMA50 Einstiegschancen mit gutem CRV ergeben, sofern ein Stop knapp unterhalb des EMA50 gesetzt wird. Mit etwas Glück tendiert das Papier in den kommenden Wochen und Monaten weiter nach oben in Richtung Allzeithoch.

VARTA AG Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)