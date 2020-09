VARTA - Starker Turnaround an der Zielmarke

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 117,000 € (XETRA)

Der Rückfall aus einer bärischen Dreiecksformation belastete den Kursverlauf bei der Aktie von Varta in den letzten Tagen und führte zum Bruch der Unterstützung bei 116,70 EUR. Wie in der letzten Analyse prognostiziert, erreichte der Wert anschließend das 61,8 %-Retracement der Aufwärtsbewegung von Ende Juli bis Anfang September an der Unterstützung bei 108,90 EUR.

Trading-Signale, Trading-Empfehlungen, Trading-Ideen: Im CFD Index Trader liefert Ihnen Rocco Gräfe alles, was Sie für das aktive DAX-Trading mit CFDs benötigen. Jetzt CFD Index Trader abonnieren

Diese Haltemarke wurde von den Bullen verteidigt und damit eine weitere Verkaufswelle zunächst verhindert. Zudem konnte ein steiler Anstieg eingeleitet und auch der vorherige Support bei 116,70 EUR erreicht werden. Damit kann der Anstieg zunächst bis 122,00 EUR führen.

Nächstes Entscheidungslevel bei 122,00 EUR

Wird jetzt auch der Widerstand bei 122,00 EUR dynamisch überschritten, sind Zugewinne bis 127,40 EUR die Folge. Am Startpunkt der jüngsten Verkaufswelle entscheidet sich dann der weitere Verlauf: Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv, das sogar einen Wiederanstieg an das Rekordhoch ermöglichen würde. Sollten die Bullen dagegen an der 127,40 EUR-Marke scheitern, könnte eine weitere Abwärtswelle belasten.Weitere Verluste dürften auch folgen, falls der Wert nicht über 122,00 EUR steigen kann und zuvor unter 113,00 EUR fällt. Damit dürfte das Tief bei 108,90 EUR erneut attackiert werden. Darunter wäre mit einem herben Rückschlag bis 98,90 EUR zu rechnen.

VARTA Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)