VARTA - Starkes Geschäftsjahr 2020 sorgt für gute Stimmung bei Anlegern

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 134,900 € (XETRA)

Bereits im Vorfeld der heute vorgelegten Jahreszahlen machte Varta seinen Anlegern Mut. Im Februar berichtete man über ein starkes Wachstum im abgelaufenen Jahr. Dabei wurden auch die eigenen Unternehmenserwartungen übertroffen, die man im Laufe der Zeit sogar angehoben hatte. Heute wurde nun bestätigt, was man schon andeutete. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 war höchst erfolgreich. Mit einem Umsatz von 869,6 Mio. EUR konnte ein Ebitda von 241 Mio. EUR erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von fast 150 %. Der Nettogewinn fiel mit 95,4 Mio. EUR ebenfalls fast doppelt so hoch aus, wie der im Vorjahr (50,4 Mio. EUR).

Die Rallychancen steigen!

Der Markt nimmt diese Zahlen höchst positiv auf. Im frühen Mittwochshandel liegt die Aktie 6,47 % im Plus. Damit werden die Spekulanten seit Anfang März in ihrem Vorhaben bestätigt. Diese nutzten den Support um 105 EUR, um wieder Druck auf die großen Widerstandsbereich bei 125 EUR auszuüben. Mission „Ausbruch nach oben“ war am 16. März erfolgreich und anschließend konsolidierte die Aktie oberhalb der alten Widerstandszone seitwärts. Heute schickt man sich nun an, einen Angriff auf die obere Rangekante knapp unterhalb von 137,50 EUR zu starten. Ein Ausbruch darüber wäre notwendig, um das Abwärtsgap ab 145,40 EUR zu schließen. Auf Sicht einiger Wochen könnte man sich sogar wieder dem Allzeithoch bei 181,30 EUR zuwenden.

Was die Bullen in diese Situation gar nicht mehr sehen wollen, ist ein nachhaltiger Rückfall unter 122 EUR. Dann hätte man nicht nur wieder einen starken Widerstand vor der Nase, sondern der Ausbruch über diesen wäre ein Fehlausbruch gewesen. Im Gegenzug könnten die Kurse weiter in Richtung 105 EUR nachgeben.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)