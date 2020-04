VDMA: Investoren aus Ausland nicht unter Generalverdacht stellen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer haben davor gewarnt, ausländische Investoren unter Generalverdacht zu stellen. "Wer in der aktuell schwierigen Lage der Weltwirtschaft die Prüfung für Auslandsinvestitionen verschärft, setzt ein völlig falsches Zeichen", sagte Carl Martin Welcker, Präsident des Maschinenbauverbandes VDMA, am Mittwoch. Deutschland sei wie kein anderes Land auf offene Märkte für Exporte und Investitionen angewiesen. "Wie sollen wir das von unseren Handelspartnern verlangen, wenn wir uns selbst stärker abschotten?"

Die Bundesregierung will die Kontrolle ausländischer Investitionen aus Nicht-EU-Staaten verschärfen - und damit in strategisch wichtigen Bereichen Übernahmen deutscher Firmen erschweren. Das Bundeskabinett brachte dazu am Mittwoch eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg./mar/DP/nas