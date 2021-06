VDMA - Robotik- und Automationsbranche wächst 2021 wieder

Berlin (Reuters) - Nach einem Einbruch im Corona-Jahr rechnet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für die Robotik- und Automationsbranche im laufenden Jahr wieder mit Wachstum.

"Wir befinden uns mitten in einer sehr kräftigen Erholung", sagte der Geschäftsführer beim VDMA-Fachverband Robotik und Automation, Patrick Schwarzkopf, der Nachrichtenagentur Reuters. Laut VDMA dürfte die Branche in diesem Jahr um elf Prozent auf 13,4 Milliarden Euro zulegen. "Wir lassen immer noch Vorsicht walten - nicht weil die Nachfrage fehlt, sondern die Komponenten. Es gibt Engpässe bei Halbleitern, Antrieben und mechatronischen Komponenten", sagte Schwarzkopf. Noch sei nicht klar, ob sich die Situation entspanne oder schlimmer werde.

Trotz der sich beschleunigenden Digitalisierung und dem Trend zur Automatisierung brach der Umsatz laut VDMA im vergangenen Jahr der Pandemie geschuldet um 18 Prozent ein. Für die Zukunft ist Schwarzkopf allerdings zuversichtlich: "Das, was wir an Digitalisierung in der Corona-Krise hinzugewonnen haben, wird nicht wieder zurückgenommen werden. Dazu gehört beispielsweise die Fernwartung oder Remote-Instandsetzung von Maschinen, die jetzt auch vom Kunden akzeptiert und gewünscht wird." Der VDMA macht deswegen auch Chancen aus, "bereits im nächsten Jahr das Rekordergebnis aus dem Jahr 2018 zu erreichen oder sogar zu übertreffen". Jüngst sorgte vor allem die Pharma- und Medizintechnik mit ihrem hohen Automatisierungsbedarf bei der Herstellung von Schnelltests und Masken für Schub.

Für volle Auftragsbücher wird nach Einschätzung des VDMA auch der Einsatz von Robotern und Maschinen beim Umbau der Industrie hin zu mehr Nachhaltigkeit sorgen. Als Beispiele wurden die energiesparende Produktion von Brennstoffzellen und der Einsatz von Feldrobotern, die Unkraut lokalisieren und gezielt mit Lasern verbrennen, genannt.