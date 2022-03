Vectron Systems: Potenzial durch vergrößerte Kundenbasis

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Felix Haugg von GBC hat die Vectron Systems AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) einen Umsatz auf Basis vorläufiger IFRS-Zahlen von 38,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,7 Mio. Euro erzielt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.Nach Analystenaussage werde vom Management überwiegend wegen nachlassender Effekte aus der TSE-konformen Umrüstung der Kassensysteme für 2022 mit einem auf 33 bis 36 Mio. Euro sinkenden Umsatz und einem mit 1,9 bis 3,4 Mio. Euro niedrigeren EBITDA gerechnet. Positiv hervorzuheben sei laut GBC aber, dass das Unternehmen durch die im vergangenen Geschäftsjahr deutlich ausgebaute Kundenbasis über umfangreiche Potenziale verfüge, um das Digitalgeschäft voranzutreiben und die wiederkehrenden Umsätze sowie die Wertschöpfung je Kunde auszuweiten.Aufgrund der nun veröffentlichten Planzahlen für 2022 nehme GBC eine Anpassung der bisherigen Schätzungen vor. Für das Geschäftsjahr 2022 orientiere sich das Analystenteam konservativ an der Mitte der Prognosebandbreite. Demnach werde für 2022 ein Umsatz von 34,67 Mio. Euro (zuvor: 35,94 Mio. Euro) und ein EBITDA von 2,66 Mio. Euro (zuvor: 3,56 Mio. Euro) erwartet. Auf Basis des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten das Kursziel auf 15,70 Euro (zuvor: 17,10 Euro), erneuern aber weiterhin das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.03.2022, 13:50 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.03.2022 um 10:24 Uhr fertiggestellt und am 04.03.2022 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23521.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0KEXC7