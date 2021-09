Vectron Systems: Überproportionale EBITDA-Entwicklung

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Felix Haugg von GBC hat die Vectron Systems AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz auf 20,9 Mio. Euro deutlich gesteigert und dabei von der Umrüstung TSE-konformer Kassensysteme profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.Nach Analystenaussage stehe der dynamischen Umsatzentwicklung eine nur unterproportionale Entwicklung der operativen Kosten gegenüber. Demnach sei das EBITDA auf 3,86 Mio. Euro (VJ: -1,32 Mio. Euro) noch stärker gestiegen. Damit habe das Unternehmen die EBITDA-Schätzungen von GBC für das Gesamtjahr bereits zum Halbjahr übertroffen. Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2021 sei zudem erstmals im laufenden Geschäftsjahr vom Management eine konkrete Guidance ausformuliert worden. Für das Gesamtjahr 2021 rechne der Vorstand mit Umsätzen in einer Bandbreite von 40,9 bis 42,4 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro. Diese Prognose werde vom Analystenteam als ein sehr wahrscheinliches Szenario bewertet. Angesichts der nun konkreten Unternehmens-Guidance sowie des erfolgreichen ersten Halbjahres 2021 hebe GBC die Prognosen für 2021 an. Demnach werde ein Umsatz von 41,35 Mio. Euro (zuvor: 38,58 Mio. Euro) und ein EBITDA von 5,40 Mio. Euro (zuvor: 4,18 Mio. Euro) prognostiziert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 22,00 Euro (zuvor: 21,55 Euro) an und bestätigen das Rating „Kaufen“.)(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2021, 11:00 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.09.2021 um 08:07 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22862.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0KEXC7