Velodyne Lidar unterzeichnet fünfjährige Vertriebsvereinbarung mit QinetiQ

Velodyne-Sensoren bieten Fähigkeiten im Bereich Kartierung und Autonomie für robotergestützte Fahrzeuge für den Verteidigungsbereich

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute eine fünfjährige Vertriebsvereinbarung für seine Lidar-Sensoren mit QinetiQ Inc. (QinetiQ) bekannt, einem führenden Rüstungs-und Sicherheits-Unternehmen. QinetiQ hat sich für die Sensoren von Velodyne entschieden, um die Wahrnehmungs- und Kartierungsfähigkeiten im gesamten Portfolio seiner unbemannten Bodenfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicle, UGV) zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005375/de/

Velodyne Lidar announced a five-year sales agreement for its lidar sensors with QinetiQ Inc. (QinetiQ), a leading defense and security company. QinetiQ selected Velodyne’s sensors to provide perception and mapping capabilities across its unmanned ground vehicle (UGV) portfolio. Velodyne’s lidar sensors power safe, reliable and efficient autonomous mobility. They deliver the range, accuracy and resolution that autonomous vehicles need to map and navigate congested and complex environments. (Photo: Velodyne Lidar)

QinetiQ bietet eine breite Palette unbemannter Bodensysteme im Bereich von 5 Pfund bis 50.000 Pfund und ist seit über 20 Jahren ein führender Anbieter von UGVs für Anwender im Rüstungs- und Katastrophenschutzbereich. Während sich die UGV-Angebote von QinetiQ ursprünglich auf die Gefahren der Kampfmittelbeseitigung und Trassenräumung konzentrierten, sind die Systeme heute in einer Reihe von Einsatzbereichen zu finden, die die Betreiber vor neuen, sich ständig ändernden Bedrohungen schützen.

QinetiQ wird die nächste Generation der Sensoren von Velodyne Lidar als Teil des offenen Architekturansatzes für unbemannte Systeme nutzen. „Diese Vertriebsvereinbarung mit Velodyne verschafft QinetiQ einen Wettbewerbsvorteil bei der Bereitstellung unseres autonomen Systems und bietet einen strategischen Einblick in ihre technologische Roadmap“, sagte Jon Hastie, Director für den Bereich UMS Programs bei QinetiQ. „Darüber hinaus werden uns die operativen Aspekte bei der Einhaltung von Lieferterminen und der Weitergabe von Kostenvorteilen an den Kunden helfen.“

„Mit seinem einsatzorientierten Ansatz ist QinetiQ ein erfahrener Entwickler von hochmodernen Lösungen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Lidar-Technologie eine wichtige Rolle dabei spielt, dem US-Verteidigungsministerium dabei zu helfen, seine Fähigkeiten in Bezug auf autonomes Fahren mit neuen unbemannten Fahrzeugen voranzutreiben“, sagte Laura Wrisley, Vice President, North America Sales, Velodyne Lidar.

Die Lidar-Sensoren von Velodyne sorgen für sichere, zuverlässige und effiziente autonome Mobilität. Sie bieten die Reichweite, Genauigkeit und Auflösung, die autonome Fahrzeuge benötigen, um verkehrsreiche und komplexe Umgebungen zu erfassen und darin zu navigieren. Die Sensoren erkennen Personen und Hindernisse, damit autonome Fahrzeuge bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, bei Tag und Nacht und unter Bedingungen wie Regen, Schneeregen und Schnee fahren können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Velodyne Sales unter 669 275 2526 oder sales@velodyne.com.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Über QinetiQ Inc.

QinetiQ Inc. ist ein führender Rüstungs- und Sicherheitsdienstleister in den USA, der Lösungen in den Bereichen Robotik, Überlebensfähigkeit, maritime Systeme und ISR für nationale und internationale Kunden anbietet. Wir unterstützen unsere Kunden auf der ganzen Welt mit einsatzkritischen Lösungen zur Entwicklung, Erprobung und Nutzung der neuesten Technologien, um ihnen einen echten Vorteil zu verschaffen. QinetiQ Inc. ist der US-amerikanische Zweig der QinetiQ Group PLC (QQ.LSE), einem globalen, integrierten Unternehmen der Rüstungs- und Sicherheitsbranche, das sich auf einsatzorientierte Innovationen für Verteidigungs-, Sicherheits- und Zivilkunden in aller Welt konzentriert.

Unsere 6.000 Mitarbeiter entwickeln neue Wege, um das zu schützen, was am wichtigsten ist. Wir testen Technologien, Systeme und Prozesse, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren, und versetzen unsere Kunden in die Lage, neue und verbesserte Funktionen mit der Sicherheit einzusetzen, dass sie erfolgreich sein werden. Die Mitarbeiter von QinetiQ in den USA sind vor allem in Massachusetts und Virginia tätig.

Besuchen Sie unsere Website unter www.QinetiQ.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook unter @QinetiQUS.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Business Development Team von QinetiQ Inc. unter BD@US.QinetiQ.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über die Zielmärkte von Velodyne, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen und den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte „schätzt“, „prognostiziert“, „erwartet“, „geht davon aus“, „rechnet damit“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „strebt“, „dürfte“, „kann“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „schlägt vor“ und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, unter anderem solche, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, sind Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und die Akzeptanz von Lidarsystemen, die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seiner Kunden, die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu bewältigen, die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen, Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Velodyne-Kunden, ihre Produkte zu vermarkten, und die endgültige Marktakzeptanz dieser Produkte; die Quote und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder möglicherweise verfügbar werden; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, in die Velodyne verwickelt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Velodyne finden Sie in den Abschnitten „Erörterung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses durch das Management“ und „Risikofaktoren“ der bei der SEC eingereichten Unterlagen von Velodyne. Dies schließt u. a. den Jahresbericht auf Formblatt 10-K und die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q ein. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Velodyne zum Datum dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005375/de/

Velodyne Anlegerbeziehungen

InvestorRelations@velodyne.com

Medien

Codeword

Liv Allen

velodyne@codewordagency.com