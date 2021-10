Ventas zahlt Dividende aus

Der Immobilienkonzern Ventas Inc. (ISIN: US92276F1003, NYSE: VTR) wird an diesem Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,45 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten (Record day war der 1. Oktober 2021). Im Juni 2020 wurde die Dividende um 43 Prozent auf den aktuellen Betrag reduziert.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 55,11 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,27 Prozent (Stand: 13. Oktober 2021).

Ventas operiert unter dem Dach eines Real Estate Investment Trust (REIT) und betreibt insgesamt ein Portfolio von derzeit rund 1.200 Betriebsstätten wie Krankenhäuser oder Gesundheitscenter in 46 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Kanada und in Großbritannien. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 919,19 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 943,20 Mio. US-Dollar), wie am 6. August berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 88,29 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 159,24 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie ist im S&P 500-Index gelistet. Seit Jahresanfang 2021 liegt das Papier an der Wall Street mit 12,38 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 22,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Oktober 2021).

