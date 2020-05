Verband - Chinas Automarkt im April wahrscheinlich gewachsen

Schanghai/Hamburg (Reuters) - Der chinesische Automarkt setzt nach der Corona-Krise zu einer beispiellosen Aufholjagd an.

Wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie sind die Fahrzeugverkäufe nach Angaben des chinesischen Herstellerverbandes CAAM im April wahrscheinlich wieder gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen habe der Absatz im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 0,9 Prozent auf zwei Millionen Fahrzeuge zugelegt, teilte der Verband am Donnerstag mit. Die Prognose basiere auf Verkaufsdaten wichtiger Unternehmen. Seit Jahresbeginn sind die Verkäufe auf dem weltgrößten Automarkt demnach um 32 Prozent auf 5,67 Millionen Einheiten gesunken. Die endgültigen Zahlen will der Herstellerverband am 11. Mai veröffentlichen.

Ein Anstieg der Autoverkäufe im April wäre der erste nach 21 Monaten. So lange schwächelt Chinas Automarkt bereits wegen des Zollstreits mit den USA und der schleppenden Konjunktur. Später kamen die drastischen Maßnahmen der Regierung hinzu, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen, das seinen Ausgang in der Provinz Wuhan nahm. Inzwischen läuft die Autoproduktion wieder.

Die beiden Schwergewichte in China, Volkswagen und General Motors, hatten bereits von einer Erholung der Pkw-Verkäufe berichtet. VW-China-Chef Stephan Wöllenstein schrieb jüngst auf Linkedin: "Wir sind Zeugen eines hervorragenden Comebacks." Zu Jahresanfang habe sich die Branche wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Lockdown befunden. "Jetzt, im Frühsommer, können wir uns auf eine Rückkehr zur Normalität auf dem Automobilmarkt des Landes freuen." Im April seien die Auslieferungen des Wolfsburger Konzerns im Vergleich zum Vorjahr sogar gesteigert worden. Nach einem Marktrückgang um 80 Prozent im Februar, um 40 Prozent im März und um rund zehn Prozent im April sei nun ein Ende der Talfahrt in Sicht. Die große Frage sei, ob die Delle im zweiten Halbjahr wettgemacht werden könne. Sollte sich der Trend fortsetzen, könne Volkswagen vorsichtig optimistisch sein und ein Jahresergebnis prognostizieren, das nicht weit von dem ursprünglichen Plan entfernt sei. Der US-Autobauer GM äußerte sich ähnlich [L8N2CO5LA].