VERBIO - Kleiner Boden möglich

Die Verbio-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 0,756 EUR aus dem September 2013 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im März 2017 markierte die Aktie ein wichtiges Zwischenhoch bei 13,63 EUR. im August 2020 brach der Wert über dieses Hoch aus. Dieser Ausbruch führte zu einer steilen Rally bis auf ein Allzeithoch bei 43,80 EUR.

Seit diesem Hoch aus dem Februar 2021 konsolidiert der Wert. Dabei fiel er in der letzten Woche auf ein Tief bei 27,95 EUR. Seitdem läuft ein Stabilisierungsversuch. Ein neues Kaufsignal zeigt sich bisher aber nur bedingt.

Wichtige Phase eingeleitet

Solange die Aktie per Wochenschlusskurs über 27,95 EUR notiert, besteht die Chance auf eine Bodenbildung und eine anschließende Aufwärtsbewegung in Richtung des Allzeithochs bei 43,80 EUR. Sollte der Wert allerdings stabil unter 27,95 EUR abfallen, würden eine Korrekturbewegung in Richtung 20,38 EUR oder sogar 13,63-12,70 EUR drohen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)