Verbio: Neues Rekordhoch nach übertroffenen Gewinnzielen – Hauck & Aufhäuser bekräftigt Kaufempfehlung

Starke Quartalszahlen am späteren Freitagnachmittag haben den Aktien von Verbio zum Wochenstart ein nächstes Rekordhoch beschert. Nachdem sie bereits vor dem Wochenende eine Bestmarke erreicht hatten, ging am Montag nun bis auf 50,60 Euro und damit noch 20 Cent höher. Zur Mittagszeit betrug das Plus dann noch 3,7 Prozent auf 50,15 Euro.

Der Biokraftstoff-Hersteller hatte am Freitag mitgeteilt, im Geschäftsjahr 2020/2021 sein eigenes Gewinnziel übertroffen zu haben. Verbio erklärte dies mit guten Margen bei CO2-effizientem Biodiesel und Ethanol sowie einer starken Nachfrage nach Biomethan. Analystin Alina Köhler von der Privatbank Hauck & Aufhäuser bekräftigte nun ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 56 Euro und sprach von herausragenden Eckzahlen. Die endgültigen Zahlen will Verbio am 22. September veröffentlichen.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Verbio agiert als Unternehmen im Sektor für nachhaltige und erneuerbare Energien mitten im Umfeld eines der wirtschaftlichen Megatrends der nächsten Jahrzehnte. Zudem ist der Biokraftstoffsektor eine kleinere Nische im Vergleich zum Zukunftsausblick für den Wasserstoffsektor, was starken Playern in diesem Bereich einen zusätzlichen Vorsprung bietet. Langfristig dürfte Verbio weiterhin von den weltweiten Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel profitieren und starke Profite verzeichnen.

Titelfoto: maximmmmum / Shutterstock.com

