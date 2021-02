Verhaltene Stimmung in New York und Frankfurt, Beiersdorf mit Jahreszahlen

Viel zu holen gab es am Dienstag weder an den Börsen in New York noch in Frankfurt. Dabei war die Ausgangslage gar nicht schlecht. Der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf legt seine Jahresbilanz vor. Raphael Gensert berichtet.

