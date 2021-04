VERISIGN - Es wartet eine Wand

Verisign Inc. - WKN: 911090 - ISIN: US92343E1029 - Kurs: 213,990 $ (NASDAQ)

Verisign ist der Konzern, der unter anderem hinter den bekannten Interdomains .com und .net steckt. Außerdem bietet das Unternehmen Dienstleistungen für den sicheren Betrieb von Websiten.

Heute wird Verisign über die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal berichten. Die charttechnische Ausgangslage im Vorfeld ist durchaus interessant. Denn die Aktie pendelt bereits seit Monaten unter dem Widerstand bei 221,78 USD seitwärts. Nach einem ersten Impuls seit dem Coronacrashtief bei knapp 150 USD prallte der Wert im Sommer 2020 erneut an dieser Marke ab und korrigiert seither äußerst zäh. Diese Konsolidierung lässt sich in einen Trendkanal fassen. Im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung nähert sich die Aktie der oberen Trendkanalbegrenzung an.

Wenngleich direkt kein Handlungsbedarf besteht und schon gar nicht im Vorfeld der Zahlen (Eventrisiko!), könnte eine positive Kursreaktion, am besten mit einem großen Upgap den mittel- bis langfristigen Befreiungsschlag darstellen. Denn über 221,78 USD wäre der Weg frei in Richtung 257 USD und langfristig sogar 300 USD. Absicherungen bieten sich hierfür allerdings erst unter dem Tief bei 184,60 USD an. Bessere Chance-Risiko-Verhältnisse ergeben sich, sollten die Zahlen negativ aufgenommen werden, die Aktie in den kommenden Wochen aber ein höheres Tief, beispielsweise im Bereich von 200 USD, ausbilden und sich anschließend wieder erholen.

Nach Börsenschluss in den USA sind wir schlauer. Der Marktkonsens liegt derzeit bei einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD, was 0,02 USD mehr wären als im Vorjahresquartal und 0,01 USD mehr als im Vorquartal. Zuletzt schlug Verisign die Marktschätzung in 18 der letzten 20 Quartalsberichte.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,27 1,32 1,44 Ergebnis je Aktie in USD 7,07 5,50 6,33 Gewinnwachstum -22,21 % 15,09 % KGV 30 39 34 KUV 19,0 18,3 16,7 PEG neg. 2,2 *e = erwartet

