Verizon kündigt Dividende an

Der im Dow-Jones-Index gelistete Telekommunikationskonzern Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, NYSE: VZ) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 64 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Dividende wird am 1. Februar 2022 an die Aktionäre ausgeschüttet (Record date: 10. Januar 2022). Im September 2021 steigerte Verizon die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent.

Insgesamt zahlt Verizon auf das Jahr hochgerechnet 2,56 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 50,73 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,05 Prozent. In den letzten 15 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr erhöht.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 32,92 Mrd. US-Dollar. Dies war ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2020 (31,54 Mrd. US-Dollar), wie am 20. Oktober berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 6,55 Mrd. US-Dollar nach 4,50 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Verizon wurde im Jahr 2000 aus einer Fusion zwischen Bell Atlantic Corporation und GTE Corporation gegründet. Der Firmensitz befindet sich in New York City.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 206,06 Mrd. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,65 Prozent im Minus (Stand: 2. Dezember 2021).

