VERIZON - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Verizon Communications Inc. - WKN: 868402 - ISIN: US92343V1044 - Kurs: 57,590 $ (NYSE)

Verizon Communications Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD die Analystenschätzungen von 1,23 USD.

Quelle: Guidants News

Die Verizon-Aktie fiel im Oktober 2008 auf ein Tief bei 23,07 USD. Dort startete eine Aufwärtsbewegung, die im November 2018 zu einem Hoch bei 61,58 USD führte. Damit näherte sich der Wert dem Allzeithoch aus dem Jahr 1999 bei 69,50 USD deutlich an, erreichte es aber nicht.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 12 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt abonnieren!

Im Dezember 2019 kam es zu einem Ausbruchsversuch über 61,58 USD. Aber damit wurde nur der Kopf einer SKS gebildet. Nach deren Vollendung in der ersten Februarhälfte 2020 kam stärkerer Verkaufsdruck auf. Die Aktie fiel auf 48,48 USD zurück und notierte damit sogar unter dem Aufwärtstrend seit 2008. Zu einem Wochenschlusskurs darunter kam es aber nicht. Der Wert erholte sich danach an die Nackenlinie der SKS Topformation, die aktuell bei 58,77 USD liegt. In dieser Woche notierte der Wert schon kurz oberhalb dieser Widerstandslinie, aber ein Ausbruch gelang bisher nicht. Vorbörslich wird die Aktie mit einem minimalen Abschlag gehandelt.

Vorsicht ist angebracht

Die Aktie von Verizon notiert an einem sehr wichtigen Widerstandsbereich. Solange es zu keinem dynamischen Ausbruch über 58,77 USD kommt, herrscht latent die Gefahr eines erneuten Rückfalls auf das Jahrestief bei 48,48 USD. Ein Ausbruch würde aber noch nicht allzu viel Potenzial freisetzen. Denn bei 61,58 USD wartet schon die nächste wichtige Hürde. Erst ein Ausbruch darüber würde auch den Weg in Richtung Allzeithoch bei 69,50 USD ebnen.

Zusätzlich interessant:

BAYER - Schritt für Schritt gen Norden

S&P 500 - Droht hier eine kleine Topformation?

DAIMLER - Bären verpassen zu viele Chancen!

Verizon Communications - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)