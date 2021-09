Verletzte bei Messerattacke in Neuseeland - Ardern sieht IS-Einfluss

Wellington (Reuters) - Bei einer Messerattacke in der neuseeländischen Stadt Auckland sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden, der Angreifer wurde erschossen.

Er sei Anhänger der Ideologie des "Islamischen Staats" gewesen, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. "Ein gewalttätiger Extremist hat einen Terrorangriff auf unschuldige Neuseeländer verübt." Der aus Sri Lanka stammende Mann war seit zehn Jahren in Neuseeland und stand seit 2016 unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Er habe sich zuvor nichts zuschulden kommen lassen und war deshalb auf freiem Fuß, wie Ardern erklärte. Er wurde beschattet und laut der Polizei binnen 60 Sekunden nach Beginn des Angriffs in einem Supermarkt getötet.

Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, sagte Polizeichef Andrew Coster. Augenzeugen zufolge ging der Mann mit einem großen Messer auf die Menschen los. Den Zustand mehrerer Verletzter beschrieben die Rettungsdienste als kritisch. In Neuseeland sind die Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft, seit ein Rechtsextremist im März 2019 in zwei Moscheen der Stadt Christchurch 51 Menschen getötet hat. Premierministerin Ardern sagte, es sei unklar, ob es sich bei der jüngsten Attacke um einen Racheakt gehandelt habe. Der Täter allein trage die Verantwortung, nicht ein Glaube.