VERTEX - Gerät die Aktie nach Zahlen unter Druck?

Vertex Pharmaceuticals verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD die Analystenschätzungen von 2,59 USD. Der Umsatz liegt mit 1,63 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,58 Mrd. USD

Diese Zahlen gab das Unternehmen gestern nachbörslich bekannt. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt leicht negativ aus. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq bei 231,77 USD wird die Aktie gegen 8.19 Uhr bei 228,12 USD getaxt.

Die Vertex-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im Juli 2020 markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 306,08 USD.

Danach setzte eine Konsolidierung ein. Dabei näherte sie sich dem Zwischenhoch bei 194,92 USD aus dem Oktober 2018 deutlich an. Sie fiel am 2. November auf ein Tief bei 202,56 USD. Seitdem zieht der Aktienkurs wieder an. Allerdings ist die Bewegung bisher wenig dynamisch und eher korrektiv als impulsiv.

Zudem liegt im Bereich um 249,00 - 249,85 USD ein wichtiger Widerstandsbereich. In der letzten Woche näherte sich der Wert diesem Bereich zwar an, drehte aber etwas darunter leicht nach unten ab.

Neue Verkaufswelle möglich

Die Korrekturbewegung seit Juli 2020 ist in der Vertex-Aktie noch intakt. Da die Aktie zuletzt knapp unterhalb einer wichtigen Widerstandszone leicht unter Druck geraten ist und die Zahlen auch eher negativ aufgenommen werden, droht ein nochmaliger Rücksetzer in den Bereich um 202,56-194,92 USD. Erst ein stabiler Ausbruch über 249,85 USD würde der Aktie neuen Auftrieb verschaffen. In diesem Fall wäre eine Rall an das Allzeithoch bei 306,08 USD durchaus möglich.

