VIB Vermögen steigert die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) will den Aktionären für das Jahr 2020 eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 0,70 Euro ausgeschüttet. Damit soll die Dividende um 7,1 Prozent erhöht werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,60 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 1. Juli 2021 statt.

Seit dem Börsengang im Jahr 2005 wird kontinuierlich eine Dividende bezahlt. Mit der aktuellen Anhebung soll die Ausschüttung das zwölfte Jahr in Folge erhöht werden.

Die Umsatzerlöse kletterten im Geschäftsjahr 2020 um 3,5 Prozent auf 94,2 Mio. Euro, wie am Mittwoch auf Basis vorläufiger Berechnungen berichtet wurde. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 3,1 Prozent auf 57,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 67,3 Mio. Euro. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 2,39 Euro (Vorjahr: 2,29 Euro). Die Funds from Operations (FFO) kletterten 2020 um 3,4 Prozent von 1,77 Euro auf 1,83 Euro je Aktie.

Die Umsatzerlöse sollen im Geschäftsjahr 2021 zwischen 99 und 105 Mio. Euro erreichen. Das bereinigte EBT soll auf einen Wert zwischen 61 und 65 Mio. Euro steigen. Der FFO soll sich auf 54 bis 58 Mio. Euro erhöhen.

Zum Portfolio des VIB Konzerns gehörten zum Jahresende 113 Objekte mit einem Bilanzwert in Höhe von 1,4 Mrd. Euro. Der Net Asset Value (NAV) erhöhte sich zum 31. Dezember 2020 auf 666,3 Mio. Euro (31.12.2019: 613,0 Mio. Euro). Die VIB Vermögen AG entwickelt, erwirbt und verwaltet gewerbliche Immobilien, insbesondere in den wachstumsstarken Regionen Süddeutschlands.

Redaktion MyDividends.de