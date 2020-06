Victor Moftakhar verlässt „Atomfonds“-Vorstand

Moftakhar wird seinen auslaufenden Vertrag zwar noch erfüllen, aber nicht mehr verlängern. Der 53jährige erklärte, dass er „nach seiner Tätigkeit in Berlin für die Bundesregierung im KENFO-Vorstand nochmal eine neue Herausforderung“ in seinem beruflichen Leben angehen möchte.

Moftakhars arbeitete zuvor unter anderem als Fondsmanager bei Schröder Münchmeyer Hengst Investment sowie als CEO und CIO bei Deka Investment.

Der KENFO verwaltet rund 24 Milliarden Euro

Der KENFO ist eine Verbrauchsstiftung und die größte öffentlich-rechtliche Stiftung in Deutschland, die ihren Sitz in Berlin hat. Der KENFO wird von einem dreiköpfigen Vorstand geführt, an dessen Spitze Anja Mikus steht.

Der Fonds soll die Finanzierung der Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls sicherstellen, der aus der Nutzung der Kernenergie entstanden ist. Die Stiftung legt die von den Betreibern der Kernkraftwerke in Deutschland eingezahlten rund 24,1 Milliarden Euro an und verwaltet das Portfolio.

