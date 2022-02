Virgin Galactic: Ticketverkauf für Weltraumflüge offiziell gestartet – das haucht auch der Aktie wieder Leben ein

Nun ist es offiziell: Seit heute kann man beim Weltraumtourismus-Unternehmen Virgin Galactic Tickets für einen Flug ins Weltall buchen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Die Ticketpreise für Virgin Galactic beginnen bei jeweils 450.000 US-Dollar, wie das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr bekannt gab, mit drei verschiedenen Verkaufsangeboten: Einzelplatzkauf, Sitzplatzpakete für Paare, Freunde oder Familie oder die Möglichkeit, ganze Flüge zu buchen. Mit dem Angebot bekommen Kunden 1,5 Stunden Weltraum-Flugspektakel in den USA, bei denen das Raumschiff Bransons mehrere Minuten in der Schwerelosigkeit verbringen wird.

Für ein Ticket wird eine Anzahlung von 150.000 Dollar fällig, wovon 25.000 Dollar laut Hinweis des Unternehmens nicht erstattungsfähig sind. In den letzten zehn Jahren hatte der Weltraumfluganbieter etwa 600 Reservierungen für Tickets für zukünftige Flüge, wobei diese Tickets größtenteils zwischen 200.000 und 250.000 US-Dollar pro Stück verkauft wurden. Bereits im August eröffnete das Unternehmen den Ticketverkauf zum Preis von 450.000 US-Dollar für diejenigen, die Interesse bekundet hatten. Bis November letzten Jahres wurden etwa 100 zusätzliche Tickets verkauft.

Die Aktie ist im gestrigen Handel kurz nach der Ankündigung um über 30 Prozent nach oben geklettert - zurück auf das Niveau vor dem Börsengang durch eine Fusion mit einem SPAC-Mantel. In den letzten Monaten seit Juli 2021 musste die Aktie enorm einstecken und hat alle zwischenzeitlich deutlichen Zugewinne wieder einbüßen müssen.

Eine Kombination aus der Verschiebung des Starts der Flüge und des in den letzten Monaten allgemein schwieriger werdenden Umfelds für Wachstumswerte hat die Aktie zunehmend in die Knie gezwungen. Die Aussicht auf Einnahmen und erste Ticketbestellungen hat das Interesse der Anleger jedoch wieder geweckt.

Virgin Galactic ist nicht die einzige Firma, die mit dem Weltraumtourismus Geld machen will. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein Unternehmen Blue Origin schickten bereits mehrere Passagiere ins All. Die Nachfrage nach Tickets für weitere Flüge sei hoch. Mit Elon Musk entsendete noch ein weiterer Milliardär mit eigener Raumfahrtfirma Touristen ins All. Seine vier Passagiere – keiner von ihnen ausgebildeter Astronaut – verbrachten vergangenes Jahr mehrere Tage im All und umkreisten an Bord eines „Crew Dragon“ etliche Male die Erde.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Oleg_Yakovlev / Shutterstock.com

