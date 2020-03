VIRUS: Macron wählt 'Namaste' statt Händeschütteln

PARIS (dpa-AFX) - In Zeiten der Coronakrise schüttelt auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offenbar nicht mehr so gern Hände. Stattdessen hat er sich bei der Begrüßung von Spaniens König Felipe am Mittwoch für die indische "Namaste"-Grußformel entschieden. Macron verbeugte sich im Hof des Élyséepalasts kurz vor König Felipe und legte - wie bei dem bei Hindus verbreiteten Gruß üblich - die Hände zusammen. Der spanische König nickte einfach nur freundlich. Für dessen Frau Königin Letizia gab es hingegen einen Luftkuss von Macron - dafür entschied sich auch Macrons Ehefrau Brigitte.

Der französische Botschafter in Indien, Emmanuel Lenain, twitterte daraufhin, dass der französische Präsident diese Geste bei seinem Indien-Besuch 2018 bereits verwendet habe. Er postete außerdem ein Foto vom "Namaste"-Gruß von Macron. Zuletzt waren Berichten zufolge rund um den französischen Präsidenten und dessen Mitarbeiter vorsorglich die Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus erhöht worden./nau/DP/fba