Virus-Pandemie drückt die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland

Berlin (Reuters) - Die Coronakrise verschärft den Abbau der Beschäftigung in Deutschland.

Im Mai waren rund 44,6 Millionen Personen mit Wohnort in der Bundesrepublik in Lohn und Brot und damit 483.000 oder 1,1 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. "Damit hat sich der Rückgang der Erwerbstätigenzahl im Vorjahresvergleich verstärkt fortgesetzt." Im April gab es noch ein Minus von 0,5 Prozent. "Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab der zweiten Märzhälfte haben sich auch im Mai deutlich auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt." Die Statistiker wiesen darauf hin, dass auch Kurzarbeiter zu den Erwerbstätigen zählen.