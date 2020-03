VIRUS: Rund 100 Schulen im Elsass bleiben geschlossen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Im südlichen Elsass sollen ab Samstag wegen des neuartigen Coronavirus vorsorglich rund 100 Schulen geschlossen bleiben. Betroffen seien unter anderem Bildungseinrichtungen, an denen Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt wurden, teilte der Präfekt des Département Haut-Rhin, Laurent Touvet, am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Wie lange die Maßnahme gelten soll, sagte Touvet zunächst nicht. In der Region war die Zahl bekannter Infektionen innerhalb kurzer Zeit von 10 auf 81 gestiegen.

Dem Präfekt zufolge sollten auch Schulen geschlossen bleiben, die von Schülern besucht wurden, die Ende Februar an einer Großveranstaltung einer evangelisch-christlichen Kirche im Elsass teilnahmen. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung waren Infektionsfälle in ganz Frankreich aufgetreten. In der Region seien öffentliche oder religiöse Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern vorerst untersagt, so Touvet. Ausnahmen seien Hochzeiten und Beerdigungen. Sportveranstaltungen finden nach Angaben des Präfekten ohne Zuschauer statt./ari/DP/jha