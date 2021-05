VISA - Aktie muss in die Korrekturschleife

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 231,320 $ (NYSE)

Die Aktie von Visa befindet sich seit Anfang November des Vorjahres in einem volatilen Aufwärtstrend, der sie nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 217,35 USD auf immer neue Rekordstände führte. Allerdings wurden diese Kaufwellen auch von entsprechend starken Korrekturen unterbrochen und damit zum Teil wieder neutralisiert. Erst der Anstieg seit dem Tief bei 205,78 USD hatte die notwendige Durchschlagskraft, um eine Vielzahl an Hürden aus dem Weg zu räumen und die Visa-Aktie an das anvisierte Kursziel bei 234,00 USD anzutreiben, welches kurzzeitig sogar überschritten wurde.

Auf Rekordhoch folgt Gegenbewegung

Doch seit dem neuen Höchststand bei 237,50 USD von Ende April dominiert eine Korrektur, in deren Verlauf die Aktie auf eine wichtige Unterstützung trifft. Sollte diese gebrochen werden, könnte die Rally von einer größeren Korrekturphase abgelöst werden: Unter der 228,23 USD-Marke dürfte sich die laufende Abwärtsbewegung zunächst bis 225,00 und das Zwischentief bei 221,82 USD ausdehnen. In diesem Bereich dürften die Bullen das Ruder jedoch herumreißen und bei einem Anstieg über 234,00 USD erneut das Rekordhoch attackieren. Sollte sogar ein Ausbruch über 237,50 USD gelingen, lägen die nächsten charttechnischen Ziele bei 241,00 und 244,00 USD. Dort könnte ein scharfer Ausverkauf folgen.

Trendwende erst unter 220,39 USD zu erwarten

Ein Rückfall unter die Unterstützungszone von 220,39 bis 221,82 USD wäre dagegen bärisch zu werten und dürfte unter 217,35 USD zu einem deutlichen Einbruch bis 205,78 USD führen. Sollte dort ein Konter der Bullen ausbleiben, wäre ein Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und damit ein Absturz bis 194,49 USD zu erwarten.

VISA Chartanalyse (Tageschart)

