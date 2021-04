VISA - Im Wiegetritt zum Allzeithoch

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 220,700 $ (NYSE)

Mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 184,85 USD endete im November bei der Aktie von Visa eine Korrekturphase und der vorherige Aufwärtstrend setzte sich mit einem Anstieg an das damalige Allzeithoch bei 217,35 USD fort. Ab diesem Zeitpunkt verschärfte sich die Volatilität weiter, doch die Aktie zog letztlich nach einer Korrektur an die Unterstützung bei 194,49 USD auf ein neues Rekordhoch bei 228,23 USD an.

Damit wurde zwar das anvisierte Kursziel bei 225,00 USD überschritten, doch die erwartete Gegenbewegung setzte dennoch ein und stoppte erst kurz vor der Haltemarke bei 204,50 USD. Seither versuchen die Käufer den Wert an das jüngste Hoch anzutreiben und stehen damit wieder vis-a-vis mit dem Kursziel bei 225,00 USD.

Kleine Hürde versperrt Visa-Aktie den Weg

Der Aufwärtstrend der Aktie von Visa ist weiterhin intakt. Die Volatilität der letzten Monate sollte aber zu Denken geben. Möglicherweise befindet sich der Wert in der letzten größeren Aufwärtsbewegung für die kommenden Wochen.

Aber zunächst könnten jetzt die Zielmarke bei 225,00 und das Rekordhoch bei 228,23 USD erreicht werden. An dieser Stelle wäre mit einer scharfen Korrektur zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke, läge darüber das nächste charttechnische Kursziel bei 234,00 USD.

Korrektur bis 214,17 USD wäre unbedenklich

Setzt die Aktie dagegen in den nächsten Tagen unter das frühere Allzeithoch bei 214,17 USD zurück, wäre der Anstieg unterbrochen und in der Folge mit weiteren Abgaben bis 205,78 USD zu rechnen. Dort könnte ein weiterer Aufwärtstrend starten. Brechen die Aktien von Visa dagegen auch unter 205,78 USD ein, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiv, dem ein Kursrutsch bis 194,49 USD folgen kann.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren

VISA Chartanalyse (Tageschart2)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)