Vize-Fraktionschef Miersch führt Klimaverhandlungen für SPD

Berlin (Reuters) - Die SPD geht unter Führung von SPD-Vizefraktionschef Matthias Miersch in die Verhandlungen um das Klimakapitel einer Ampelkoalition.

Mit in seinem sechsköpfigen Team "Klima, Energie, Transformation" sind unter anderen Umweltministerin Svenja Schulze sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, wie aus einem Papier der Partei hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Auffällig ist, dass der Sektor Umwelt- und Naturschutz in einer gesonderten Arbeitsgruppe verhandelt wird. Für das Thema Wirtschaft wird demzufolge der Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider zuständig sein. Den Finanzbereich verantwortet Doris Ahnen, die Finanz- und Bauministerin von Rheinland-Pfalz. Den Bereich Bauen und Wohnen soll Ex-Juso-Chef und Vize-Parteichef Kevin Kühnert mit Grünen und FDP verhandeln.

Alle Arbeitsgruppen berichten an die ebenfalls sechsköpfige Hauptverhandlungsgruppe um Kanzlerkandidat Olaf Scholz.