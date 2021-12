Vizepräsident der Schweizer Notenbank tritt Ende Juli zurück

Zürich (Reuters) - Der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Fritz Zurbrügg, tritt zurück.

Zurbrügg habe den Bankrat davon informiert, dass er Ende Juli in den Ruhestand gehe, teilte die Notenbank am Montag mit. Zurbrügg gehört dem dreiköpfigen SNB-Direktorium, dem Leitungsgremium der Notenbank, seit August 2012 an. Seit Juli 2015 leitete er das II. Departement, in dem die Bereiche Finanzstabilität, Bargeld, Finanzen und Risiken angesiedelt sind. Wer Zurbrügg nachfolgen soll, gab die SNB nicht bekannt. Zurbrügg hatte sich Anfang Oktober einem kardiologischen Eingriff unterzogen.