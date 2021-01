VMware-Chef Gelsinger übernimmt bei Intel das Ruder

Boston (Reuters) - Der Chef der Softwarefirma VWware, Pat Gelsinger, wechselt Mitte Februar an die Spitze des Chipkonzerns Intel.

Gelsinger werde Bob Swan ablösen, kündigte Intel am Mittwoch an und fügte hinzu, der Wechsel habe nichts mit dem finanziellen Abschneiden im vergangenen Jahr zu tun. Intel wird kommenden Donnerstag Einblick in das vierte Quartal geben.

Gelsinger kennt sich bei Intel gut aus: Er war 30 Jahre bei dem Konzern tätig, unter anderem als Technologiechef. Seit 2012 führt er VMware, einen Anbieter von Software-Lösungen im Bereich Cloud Computing. Swan leitet seit Mitte 2018 Intel. Der frühere Finanzchef von eBay war zunächst kommissarisch auf den Posten gerückt, als Brian Krzanich wegen einer unerlaubten Beziehung den Hut nehmen musste.