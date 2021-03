Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt sich auf weiteres Verlustjahr ein

München (Reuters) - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter stellt sich für das laufende Jahr trotz steigender Auslieferungen auf einen Verlust ein.

Das Unternehmen rechnet nach Angaben vom Donnerstag mit mehr als 400.000 Fahrzeugen, die an die Kunden übergeben werden sollen. Dennoch werde ein operativer Verlust erwartet. VW Nutzfahrzeuge begründete das mit Investitionen in die Transformation, den Umbau der Werke und die Einführung vollelektrischer Modelle. "Mittelfristig werden wir bei Auslieferungen, Umsatz und Ergebnis deutlich wachsen und wieder profitabel sein", sagte Carsten Intra, Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge. "Wir nehmen auf diesem Weg zwei Jahre mit negativem Ergebnis im 'Car Business' in Kauf."

2020 war der Umsatz um 18 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro gesunken, der Betriebsverlust lag bei 454 Millionen Euro. Weil VW Nutzfahrzeuge seine CO2-Ziele verfehlte, musste das Unternehmen eine Abgabe von 340 Millionen Euro zahlen. VW Nutzfahrzeuge lieferte im Corona-Jahr insgesamt knapp ein Viertel weniger Fahrzeuge aus. Aufwärts ging es dagegen bei VW-Campingbussen: Hier schnellte der Auftragseingang um 60 Prozent nach oben.